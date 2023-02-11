РЕН ТВ: четырехлетняя девочка сломала позвоночник на прогулке в частном детском саду в Москвы

Маленькая девочка сломала позвоночник во время прогулки в одном из частных детсадов Москвы Фото: Александр ГЛУЗ

Вчера, 10 февраля, во время прогулки в одном из частных детских садов Москвы произошёл несчастный случай. Четырёхлетняя девочка карабкалась на полутораметровую горку, оступилась и упала вниз, получив травмы спины. Малышку госпитализировали, она жива. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, врачи диагностировали у пострадавшей девочки компрессионные переломы двух позвонков. Ее доставили в медицинское учреждение. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что трехлетний ребенок насмерть захлебнулся собственной рвотой в детском саду в центре Москвы. Несчастный случай произошел в четверг, 9 февраля. Воспитанник дошкольной группы никак не просыпался, сотрудница детского сада незамедлительно вызвала на место скорую помощь, однако медикам не удалось спасти ребенка. По предварительным данным экспертов, он скончался от асфиксии.