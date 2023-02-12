Вице-мэр Ефимов сообщил о самых популярных специальностях у выпускников московских вузов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Кем работать, чем заниматься? Эти отнюдь не праздные вопросы волнуют многих молодых людей, только вступающих во взрослую жизнь. Возможно, им отчасти поможет в выборе будущей профессии озвученная столичными властями статистика по наиболее востребованным у выпускников московских вузов специальностям. Секрет раскрыл заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Известно, что всего в прошлом году из высших учебных заведений города выпустились 176,1 тысячи дипломированных специалистов.

«Самыми популярными направлениями обучения в столичных вузах по-прежнему остаются «Экономика, менеджмент» и «Юриспруденция», - отметил заммэра. - В 2022 году дипломы по этим специальностям получили 52,2 и 26,9 тысячи студентов соответственно — это 45 процентов от всех выпустившихся».

По его словам, третье место по популярности заняла специальность «Информатика и вычислительная техника». Ничего подобного до сих пор не было. Дипломы с такой строчкой об образовании получили девять тысяч человек - 5,1 процента.

Справедливости ради стоит сказать, что экономистов и юристов из числа окончивших вузы за минувшую пятилетку стало меньше. Цифра упала на 11 процентных пунктов. Это подтверждается данными за 2017 год. Тогда азами экономики и юриспруденции владели 56 процентов специалистов со свеженькими дипломами. Есть и ещё одно наблюдение - за те же пять лет на 1,7 процентного пункта стало больше выпустившихся из вузов ИТ-специалистов.

Некоторыми подробностями поделился и столичный Департамент экономической политики и развития. Например, раньше у молодежи не особо пользовались спросом прикладные науки, а теперь все резко изменилось. Абитуриенты валом идут поступать на «Психологические науки». Здесь рост желающих составил 2,2 раза за последние пять лет. Среди всех прикладных специальностей это максимум! Не отстают и желающие учиться на «Информатике и вычислительной технике» - их стало в два раза больше.

Разумеется, возникает важный вопрос: «Как обстоят дела с бюджетными местами в столичных вузах?». Волноваться не стоит. За последние пять лет их стало больше примерно на пять процентных пунктов. Теперь они составляют 38 процентов от всех предложенных абитуриентам мест. Чаще всего за счёт бюджета учатся на механико-математических направлениях - 78,2 процента. А коммерческих мест больше всего в экономике и юриспруденции - 86,3 и 86,1 процента соответственно.