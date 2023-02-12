Нутрициолог перечислила продукты для профилактики тромбоза

В зеленом чае есть рутин, блокирующий ферменты, которые способствуют выработке тромбов Фото: Shutterstock

Регулярное употребление в рационе зеленого чая, вишни и жирной рыбы может снизить риск образования тромбов. О таких полезных свойствах продуктов рассказала в беседе с «Москвой 24» нутрициолог Ольга Панова.

Она отметила, что тромбы у людей возникают постоянно, даже когда человек поранился или просто ударился. Большинство же из них рассасываются естественным путем и не наносят никакого вреда здоровью.

Проблемы возникают от тех тромбов, которые остаются и разрастаются со временем. В таком случае у человека могут быть большие проблемы - вплоть до летального исхода. Причиной возникновения тромбов может быть нездоровый рацион питания, лишний вес и малоподвижный образ жизни.

Вишня содержит кумарин, который снижает густоту крови, поэтому она благоприятно влияет на организм человека, снижая риск возникновения тромбов.

В зеленом чае есть рутин, блокирующий ферменты, которые способствуют выработке тромбов. Одна-две чашки зеленого чая в день будут кстати.

Еще одним из продуктов, полезных для профилактики образования тромбов, можно назвать нерафинированное подсолнечное масло. А в жирной рыбе содержится омега 3, ненасыщенные жирные кислоты также положительно влияют на здоровье. Употребление такой рыбы хотя бы раз в неделю значительно уменьшит риски возникновения тромбов.

Напомним, что ранее KP.RU рассказывал о пользе регулярного употребления орехов. Они повышают либидо, улучшают потенцию и снижают плохой холестерин.