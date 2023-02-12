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НовостиПроисшествия12 февраля 2023 8:43

Два легковых автомобиля столкнулись на Волгоградском проспекте в Москве

Движение в районе аварии затруднено
Роман ПОЛОСИКОВ
На Волгоградском проспекте в Москве столкнулись два легковых автомобиля

На Волгоградском проспекте в Москве столкнулись два легковых автомобиля

Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на Волгоградском проспекте в районе дома №181 корпус 1, столкнулись два легковых автомобиля. Движение в районе аварии временно затруднено, об этом рассказали в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы города. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Водителям рекомендуют заранее выбирать пути объезда данного участка, пока не будет восстановлено привычное движение. Обстоятельства и причины происшествия уточняются.

Напомним, что ранее KP.RU писал о трех пострадавших в ДТП после столкновения автомобиля Mercedes со столбом. В результате аварии на Боровском шоссе в Москве машину разломило на две части. Троих людей, находящихся в иномарке, пришлось вызволять сотрудникам МЧС. После этого их доставили в медицинское учреждение.