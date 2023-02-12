Библиотекарь Кононова посоветовала шесть книг для детей разных возрастов

Библиотекарь посоветовала шесть книг для детей разных возрастов Фото: pixabay.com

Каждые выходные сотрудники столичных библиотек советуют книги, которые могут понравиться всем членам семьи. О шести книгах для детей разных возрастов, рассказали на сайте мэра и правительства Москвы, со слов заведующей детской библиотеки №145 Елены Кононовой.

Для малышей рекомендуют сборник стихов Маши Рупасовой «Ивзините, каша дома?». В нем собраны задорные и лаконичные стихи со звучными рифмами. Они легко запоминаются детьми и потом они легко их запоминают и охотно рассказывают снова и снова.

Еще одной интересной книгой для детей младшего возраста может стать произведение Торбена Кульманна «Линдберг. Невероятные приключения летающего мышонка». В ней рассказывают о его приключениях в поисках своих сородичей.

Детям постарше могут понравиться книги: «Музыка моего дятла» Анны Анисимовой и «Принц на белом слоне. Королевские сказки» Галины Дядиной. Обе книги невероятно интересные и их часто разбирают в библиотеках.

Подросткам же рекомендуют «Банальные истории» Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак. В книге собраны новеллы о шестиклассниках и их проблемах.

Также в подростковом возрасте можно ознакомиться с бессмертной классикой — «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера. Этому роману уже более 72 лет, однако он до сих пор увлекает своим сюжетом юных читателей.

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