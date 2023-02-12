Двое детей попали в больницу после ДТП на Волгоградском проспекте в Москве

Детей возрастом два и три года доставили в больницу после столкновения двух легковушек на Волгоградском проспекте Фото: прокуратура Москвы

Мальчика 2020 года рождения и девочку 2019-го доставили в больницу для осмотра после аварии на Волгоградском проспекте. Врачи заверили, что угрозы жизни и здоровью детей нет, передает прокуратура Москвы.

Речь идет о ДТП, которое произошло утром на Волгоградском проспекте в районе дома №181 корпус 1. Об аварии писал KP.RU. Столкновение двух транспортных средств случилось из-за того, что водитель одного из них при пересечении перекрестка не предоставил преимущество другому, добавили в прокуратуре столицы.

Камеры видеонаблюдения, установленные на пересечении дорог, засняли момент аварии. После того, как два автомобиля столкнулись, один из них продолжил движение и въехал в столб. Обе машины серьезно повреждены.

Правоохранительное ведомство контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также принятие процессуального решения по факту ДТП.