Еще 2658 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Москве за сутки

Еще 2658 новых случаев заражения COVID-19 выявили за прошедшие сутки в Москве Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве по данным на 12 февраля выявили 2658 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Госпитализация понадобилась 143 пациентам, которым необходимо постоянное наблюдение врачей на фоне осложнений. Об этом сообщили на портале стопкоронавирус.рф.

Десять москвичей скончались от осложнений и последствий тяжелого протекания болезни, а полностью вылечиться смогли 1750 человек.

Москва как всегда находится на вершине в списке по количеству заболеваний в сутки по стране. Второе место также неизменно сохраняет за собой Санкт-Петербург.

Врачи рекомендуют не забывать о дополнительных мерах личной безопасности и необходимости вакцинации, чтобы снизить риск заражения и избежать тяжелых последствий болезни.

Ранее KP.RU писал, что в Москву вернулся особо опасный вариант коронавируса. Его выявляют у 90% заболевших. Недавно уже в России преодолели отметку в десять тысяч заболевших за сутки.