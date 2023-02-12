Еще один рабочий умер после падения в шахту лифта в Новой Москве

Количество погибших в результате падения людей в шахту лифта в Новой Москве увеличилось до двух Фото: прокуратура Москвы

Количество погибших в результате падения людей в шахту лифта в Новой Москве увеличилось до двух, сообщили в прокуратуре столицы. Госпитализированный ранее мужчина скончался в больнице. Обоим погибшим было по 34 года.

Напомним, ранее KP.RU сообщал, что 10 февраля 2023 года в здании логистического центра в поселке Марушкинское рабочие упали в шахту лифта. Один мужчина скончался на месте, второй — сегодня в больнице. Еще трое пострадавших, 48, 19 и 19 лет находятся в медицинских учреждениях, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Расследование по нему продолжается, ход и результаты контролирует прокуратура Москвы. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства и причины произошедшего, а также выявить, при наличии, факты нарушения техники безопасности и охраны труда.