Мужчина в ходе ссоры убил знакомого на западе Москвы

31-летний мужчина в ходе ссоры убил своего знакомого на западе Москвы Фото: Александр ГЛУЗ

На Ломоносовском проспекте в Москве обнаружили тело 48-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. 31-летнего знакомого погибшего задержали по подозрению в убийстве, об этом рассказали в Telegram-канале Столичного СК.

Следователи установили, что 11 февраля у двух знакомых произошел конфликт на почве личной неприязни. Младший из них нанес множество ударов оппоненту, из-за которых тот впоследствии скончался.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности. В настоящий момент правоохранители проводят следственные эксперименты и собирают доказательную базу. Позже они намерены ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

Ранее KP.RU писал, что в квартире на Ленинском проспекте Москвы обнаружили трупы пожилой супружеской пары. В убийстве заподозрили сына погибших. Позже он признал свою вину в содеянном, мотивом преступления стали длительные разногласия в семье.