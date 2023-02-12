Двое неизвестных сожгли автомобиль депутата Сергея Выродова в Москве

Двое неизвестных сожгли автомобиль депутата Выродова в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ

Автомобиль депутата Совета депутатов Раменского городского округа Сергея Выродова подожгли неизвестные. Nissan парламентария был припаркован на Есенинском бульваре. Огонь перекинулся и на стоящий рядом «Лексус». Злоумышленников разыскивают, сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что пламя охватило площадь в пять квадратных метров.

«12.02.2023 года около 02.40 в полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля в одном из дворов на ул. Есенинский бульвар. Прибывшими на место сотрудниками полиции предварительно установлено, что произошло возгорание автомашины Ниссан, так же во время пожара был поврежден автомобиль Лексус», - сообщили KP.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Сейчас правоохранители проводят комплекс мероприятий, направленный на выяснение обстоятельств случившегося. Личности и местонахождение злоумышленников устанавливаются. KP.RU удалось связаться с лишившимся иномарки депутатом Сергеем Выродовым. Парламентарий подтвердил факт произошедшего.

Ранее сообщалось, что у башни Москва-Сити мужчина облил бензином иномарку, поджег ее и сбежал. Огонь перекинулся на соседнее авто, обе машины сгорели. В результате ЧП никто не пострадал. 30-летнего правонарушителя задержали сотрудники полиции.