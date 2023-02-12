Схему движения транспорта в Северном и Новомосковском округах Москвы временно изменят Фото: Анастасия ЖУКОВА

На участках Северного административного округа и Новой Москвы временно изменят схему движения транспорта. Корректировки коснутся дорог на Лихоборской набережной, Киевского и Калужского шоссе, отметили на официальном портале мэра столицы.

С 15 февраля на две недели из-за проведения строительных работ перекроют одну полосу в сторону центра на участке Киевского шоссе в районе владения 2, корпуса 1 по улице Картмазовские Пруды.

С 14 февраля на два месяца закроют и одну из трех полос на участке дублера Калужского шоссе в районе дома 1, строения 1. В это время здесь будет проходить обустройство инженерных сетей.

Также с 15 февраля по 30 августа поэтапно будут закрывать по одной-две полосы на нескольких участках Лихоборской набережной для реконструкции инженерных сетей. Подробнее — на картинке.

Схему движения транспорта в Северном и Новомосковском округах Москвы временно изменят

Ранее KP.RU сообщал, что по разным причинам будут перекрыты несколько улиц Северо-Восточного, Западного, Центрального, Южного и Восточного административных округов Москвы.