Около 1,4 млн москвичей воспользовались ночными маршрутами в 2022 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

Порядка 1,4 млн пассажиров перевезли ночные автобусы Москвы в 2022 году. Показатель на 72 тыс. больше, или 5 процентов, чем в 2021-ом. В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы рассказали, как устроены ночные маршруты.

Всего запоздалых москвичей после закрытия метро возят 16 ночных маршрутов. 14 из них соединяют удаленные районы с центром у станции метро «Китай-Город». Остальные два курсируют по внутренней и внешней трассе Садового кольца. Все автобусы проходят мимо станций метро, вокзалов, аэропортов и других важных объектов, чтобы собрать пассажиров.

Маршруты н12 и н13 запустили по просьбам жителей, напомнили в Дептрансе.Ночью цена проезда такая же, как и днем.

Самым популярным у жителей Москвы в 2022 году стал ночной маршрут м40, который проходит через девять районов трех округов: Северный, Северо-Восточный и Центральный. Автобусы проезжают мимо 13 линий метро, БКЛ, МЦК, DI, D2 и монорельса. Маршрутом м40 в 2022 году воспользовались более 160 тыс. раз.

Ранее KP.RU рассказывал, что с 4 марта в Москве появятся две новые выделенные полосы для автобусов.