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НовостиПроисшествия12 февраля 2023 15:12

Массовая драка произошла на Каширском шоссе в Москве

Всех дебоширов задержали, заведено уголовное дело по статье о хулиганстве
Мила ГЕНЬ
В Москве вычислили участников массовой драки на Каширском шоссе из-за бытового повода

В Москве вычислили участников массовой драки на Каширском шоссе из-за бытового повода

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники полиции в Москве менее чем за сутки установили личности участников конфликта, произошедшего возле дома номер 9 по Каширскому шоссе. Возбуждено уголовное дело по статье хулиганство, все виновные задержаны и доставлены в отдел, рассказали в ГУ МВД России по столице.

О конфликте стало известно из СМИ — произошедшее попало на видео, которое заинтересовало сотрудников полиции. Всех участников потасовки, количество которых не уточняется, нашли и задержали. Предварительно установлено, что причиной драки стал бытовой повод.

Сейчас следователи выясняют причины и все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения для фигурантов. Также устанавливается причастность задержанных к аналогичным преступлениям.

Ранее KP.RU сообщал, что в московском ресторане гость перепутал невест и чуть не устроил массовую драку. Прибывшие на место полицейские застали помирившихся отдыхающих.