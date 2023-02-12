Массовая драка произошла на Каширском шоссе в Москве

В Москве вычислили участников массовой драки на Каширском шоссе из-за бытового повода Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники полиции в Москве менее чем за сутки установили личности участников конфликта, произошедшего возле дома номер 9 по Каширскому шоссе. Возбуждено уголовное дело по статье хулиганство, все виновные задержаны и доставлены в отдел, рассказали в ГУ МВД России по столице.

О конфликте стало известно из СМИ — произошедшее попало на видео, которое заинтересовало сотрудников полиции. Всех участников потасовки, количество которых не уточняется, нашли и задержали. Предварительно установлено, что причиной драки стал бытовой повод.

Сейчас следователи выясняют причины и все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения для фигурантов. Также устанавливается причастность задержанных к аналогичным преступлениям.

Ранее KP.RU сообщал, что в московском ресторане гость перепутал невест и чуть не устроил массовую драку. Прибывшие на место полицейские застали помирившихся отдыхающих.