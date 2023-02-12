Из-за возгорания в Moscow Tower временно перекрыли движение по 1-му Красногвардейскому проезду

Из-за пожара в строящейся башне в «Москва-Сити» движение по 1-му Красногвардейскому проезду перекрыли Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за пожара в строящейся башне Moscow Tower, движение по 1-му Красногвардейскому проезду временно перекрыто. О подобных ограничениях движения на участке неподалеку от очага возгорания рассказали в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Такое решение было необходимо было принять, чтобы оперативным службам города, которые прибыли для борьбы с огнем, было удобнее ликвидировать пожар. Водителям рекомендуется заранее искать альтернативные пути проезда.

Кроме того, Задержаны электробусы маршрутов м31, м32 и автобусы маршрута с344.

Напомним, что ранее KP.RU сообщал о пожаре в одной из строящихся башен «Москва-Сити». В экстренных службах рассказали, что произошло возгорание строительных материалов, а площадь пожара составляет уже около ста квадратных метров. На место уже прибыли пожарные расчеты и спецтехника. О причинах произошедшего пока не известно.