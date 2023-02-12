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НовостиОбщество12 февраля 2023 16:29

Нутрициолог назвала полезную альтернативу энергетикам

Врач-нутрициолог Юзуп назвала свекольный сок полезной заменой энергетика
Мила ГЕНЬ
Свежевыжатый свекольный сок может стать более полезной заменой энергетических напитков

Свежевыжатый свекольный сок может стать более полезной заменой энергетических напитков

Фото: Shutterstock

Энергетики чаще всего содержат много сахара и других, не самых приятных для здоровья веществ. Свежевыжатый свекольный сок может стать отличной и более полезной заменой энергетических напитков, об этом в беседе с «Мослентой» рассказала врач-нутрициолог, кандидат медицинских наук Ирина Юзуп.

Свекольный сок богат нитритами, которые и станут генераторами энергии для клеток. Регулярное его употребление позволит повысить нейропластичность, которая отвечает за легкость адаптации к любым изменениям в жизни. Также одним из полезных свойств свекольного сока можно назвать содержание фолиевой кислоты, которая нормализует работу сосудов.

Эксперт отметила, что свекла в сыром виде может вызывать раздражение стен желудка и значительно снижает давление. Поэтому специалист рекомендует пить не больше четверти стакана сока в день. При некоторых заболеваниях и вовсе стоит отказаться от употребления свеклы.

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