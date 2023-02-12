Нутрициолог назвала полезную альтернативу энергетикам

Свежевыжатый свекольный сок может стать более полезной заменой энергетических напитков Фото: Shutterstock

Энергетики чаще всего содержат много сахара и других, не самых приятных для здоровья веществ. Свежевыжатый свекольный сок может стать отличной и более полезной заменой энергетических напитков, об этом в беседе с «Мослентой» рассказала врач-нутрициолог, кандидат медицинских наук Ирина Юзуп.

Свекольный сок богат нитритами, которые и станут генераторами энергии для клеток. Регулярное его употребление позволит повысить нейропластичность, которая отвечает за легкость адаптации к любым изменениям в жизни. Также одним из полезных свойств свекольного сока можно назвать содержание фолиевой кислоты, которая нормализует работу сосудов.

Эксперт отметила, что свекла в сыром виде может вызывать раздражение стен желудка и значительно снижает давление. Поэтому специалист рекомендует пить не больше четверти стакана сока в день. При некоторых заболеваниях и вовсе стоит отказаться от употребления свеклы.

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