В Москве двухлетняя девочка застряла головой в отверстии массажного стола

В Москве спасатели помогли двухлетней девочке достать голову, которая застряла в отверстии массажного стола Фото: telegram-канал Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Москвы.

Спасатели выехали в район Южное Бутово, где понадобилась помощь двухлетней девочке, голова которой застряла в отверстии массажного стола. Столь необычный случай произошел в одной из квартир дома на улице Маршала Савицкого, об этом рассказали в Telegram-канале Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Москвы.

Спасатели аккуратно вызволили голову малышки, дополнительная медицинская помощь ей не понадобилась. Теперь ребенок может спокойно играть дальше, а родители будут внимательно следить за девочкой, чтоб курьезная ситуация не повторилась.

Напомним, что ранее KP.RU писал о ДТП легковушки с трамваем, в котором пострадал ребенок. Всего при столкновении пострадало два человека, но пострадавшую женщину после осмотра врачей отпустили, а вот ребенка пришлось госпитализировать в больницу имени Н.Ф. Филатова.