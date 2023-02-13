Собянин рассказал о скоростных магистралях, которые появятся в Москве в 2023 году

Новые трассы разгрузят остальные дороги столицы и сократят для автомобилистов время в пути. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве этом году будет завершено строительство сразу нескольких крупных магистралей. Новые трассы разгрузят остальные дороги столицы и сократят для автомобилистов время в пути. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал на своем персональном сайте.

«В 2023 году планируем завершить несколько важнейших дорожных проектов - Московский скоростной диаметр, Южную рокаду, несколько развязок на МКАД», - сообщил глава города.

Вместе с дорогами, построенными раньше, эти магистрали объединятся в Четвертое транспортное кольцо. У миллионов владельцев автомобилей появятся новые возможности для планирования оптимальных маршрутов.

«Московский скоростной диаметр - магистраль длиной 68 км от Бусиновской развязки до Варшавского шоссе с ответвлением в сторону будущей федеральной трассы до Казани. Основной участок трассы уже введен в эксплуатацию. До конца года планируем открыть движение по южному участку МСД от шоссе Энтузиастов до МКАД в районе Варшавского шоссе», - сообщил Сергей Собянин.

В январе для движения открыли участок Московского скоростного диаметра от улицы Покровская до Зенинского шоссе. Эта магистраль до конца года будет соединена с федеральной трассой до Казани в юго-восточной части столицы. Кроме того, новый участок дороги будет проложен от улицы Лухмановская до улицы Покровская. Строители также завершат мост через реку Пехорку.

«Всего - с учетом дублеров, съездов, развязок - в составе Московского скоростного диаметра будет построено 219 километров дорог и 141 искусственное сооружение: 103 эстакады, 24 путепровода, девять мостов и пять тоннелей. Вдвое больше, чем в свое время было построено в составе Третьего транспортного кольца», - рассказал Сергей Собянин.

В этом году также закончится строительство Южной рокады. Строители уже сдали в эксплуатацию 32,5 километра дороги от от Рублевского шоссе до Пролетарского проспекта.

В западной части Москвы сдадут Северный дублер Кутузовского проспекта. Он стал первой магистралью столицы, которую построили частные инвесторы в рамках концессионного соглашения.

«Уникальной особенностью новой трассы является то, что около 50% магистрали составят сложные искусственные сооружения. В частности будут построены одна из самых протяженных эстакад в Москве - около 2 км от МКАД до станции «Рабочий поселок», мост через Москву-реку, путепроводы через ж/д пути и многочисленные эстакады-съезды на прилегающие дороги. Строительные работы вышли на финишную прямую», - отметил Сергей Собянин.

Столица продолжит реконструировать устаревшие развязки на Московской кольцевой автодороге. Всего с 2021 года в Москве обновили 19 развязок. По плану осталось закончить реконструкции развязки с улицей Липецкая и развязки с Алтуфьевским шоссе. Кроме того, с 2011 года в столице построили 22 путепровода через железнодорожные пути.