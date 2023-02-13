Угонщик получил семь лет тюрьмы за наезд на женщину с летальным исходом в Дмитрове Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Дмитрове суд приговорил угонщика, виновного в гибели женщины, к семи годам лишения свободы. Также его обязали выплатить компенсации морального и материального вреда на сумму 1,1 миллиона рублей, об этом рассказали в Telegram-канале Прокуратуры Подмосковья.

В ноябре 2022 года он проник в салон автомобиля и с помощью ключа, который был в замке зажигания, завел машину и совершил наезд на женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

Следователи установили, что на момент совершения правонарушения, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что приговор суда уже вступил в законную силу.

Напомним, что ранее KP.RU писал о том, что фургон насмерть сбил женщину на тротуаре около магазина в подмосковном Дмитрове. После произошедшего, виновный в состоянии алкогольного опьянения, вышел из автомобиля и скрылся с места преступления.