Для жителей Москвы проведут открытые отборы по вакансиям без опыта работы Фото: Shutterstock

В Центре занятости населения в Москве пройдут открытые отборы для людей, которые в поиске вакансий не требующих опыта работы. Консультанты помогут людям правильно составить резюме и научат эффективно презентовать себя работодателям, об этом рассказали на портале мэра и правительства Москвы.

Там будут присутствовать представители крупных строительных компаний, ритейла и банковского сегмента, которые рассмотрят потенциальных кандидатов на должности, где которые не требуется специальный опыт.

Заработная плата на предлагаемых вакансиях может достигать 100 тысяч рублей в месяц. Всего же компании предложили около 400 различных вакансий.

Проводить подобные отборы будут 16, 17 и 20 февраля.

Ранее KP.RU рассказывал о самых высокооплачиваемых вакансиях в Москве. Менеджеру по продажам IT-оборудования предлагают зарплату в 400 тысяч рублей.