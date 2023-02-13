Овчинский: Участниками бизнес-миссии в Марокко станут московские компании по выпуску 3D-принтеров и систем безопасности

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил о столичных производителях-участниках бизнес-миссии в Марокко. Этот рынок сегодня рассматривается московскими экспортерами в числе финансово выгодных для сотрудничества. Тем более, рост поставок в дружественную страну подтверждается статистикой за прошлый год. Тогда количество товаров, отправленных в Марокко предприятиями из Москвы, оказалось выше более чем в десять раз. Среди них самыми востребованными стали продукция из пластмассы и сырье для производства полимеров.

«Видя большой спрос на нашу продукцию у марокканского бизнеса, Центр «Моспром» проведет бизнес-миссию, в ходе которой пройдут целевые b2b-переговоры между производителями и байерами», - отметил глава ведомства.

По его словам, в поездку собираются представители семи городских компаний-производителей. В их числе - создатели профессиональных лазерных граверов и маркираторов, различного торгового «инвентаря» и дисплеев, персональных 3D-принтеров, средств для гигиены полости рта. На презентации также покажут все необходимое для обеспечения безопасности на транспорте и стратегических сооружениях и многие другие новинки.

Традиционно Центр «Моспром» тщательно готовит компании к участию в бизнес-миссии в другой стране. При этом выбирается самый действенный план по выходу производителя на мировой рынок. Эксперты помогают с адаптацией презентации и поиском надежных контрагентов.

Как пояснила руководитель направления по корпоративному развитию компании «Диагностика-М» Александра Семенова, представителям ее предприятия уже приходилось пользоваться услугами Центра. Например, они принимали участие в нескольких бизнес-миссиях, среди которых были онлайн-переговоры с Марокко.

«Этот опыт показал заинтересованность марокканских партнеров в нашей высокотехнологичной продукции, - добавила Семёнова. - Надеемся, теперь уже и в очном формате продолжить развитие ранее налаженных связей и приобрести новых партнеров на таком перспективном рынке, как Марокко».

По ее словам, на предстоящей бизнес-миссии компания намерена поддержать обсуждение путей дальнейшего сотрудничества. Это могут быть как поставки производимых предприятием товаров, так и взаимовыгодные контакты для разработки инновационных решений, обеспечивающих антитеррористическую безопасность.