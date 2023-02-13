«Залили перцем и ограбили»: трое парней на юге Москвы напали на 23-летнего мужчину

Трое молодых парней избили и ограбили мужчину на юге Москвы Фото: Артем КИЛЬКИН

6 февраля трое молодых парней на юге Москвы напали на 23-летнего мужчину. Они использовали в качестве оружия перцовый баллончик, а после избили его ногами и ограбили. Об этом рассказали в Telegram-канале «Столичный СК».

После нападения, под угрозой физического насилия, они заставили потерпевшего снять с банковского счета 55 тысяч рублей и передать им деньги. Полученную «добычу» они разделили между собой.

Сотрудникам правопорядка удалось задержать двух нападавших, которым предъявлено обвинение в разбойном нападении на человека. Третий соучастник скрылся.

Сейчас следователи пытаются установить местонахождение последнего из нападавших. В отношении задержанных планируют направить ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее KP.RU писал, что четверо юношей на юге Москвы избили трех 17-летних подростков за два дня. Всех хулиганов задержали и теперь суд рассматривает ходатайство о заключении их под стражу.