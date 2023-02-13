В Москве анонсировали первую цифровую подписку для детей

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Развивающие онлайн-курсы, сервис геолокации для определения местоположения ребенка, стриминг музыки и онлайн-кинотеатр включены в подписку МТС Junior. Новинку в Москве представила цифровая экосистема МТС. Подписаться на нее могут клиенты любых сотовых операторов.

Цифровые товары, к которым относятся различные мультимедиа-подписки, плотно вошли в обиход. Однако ранее поставщики ориентировались исключительно на взрослую аудиторию, которая и оплачивает услугу. Стриминги предлагали различные «детские» режимы с безопасным контентом. Но полноценное семейство сервисов для детской аудитории ранее не представлял никто.

Сервисы в новой подписке можно условно разделить на два вектора. Первый: для взаимодействия ребенка и родителей. Отслеживание геолокации в реальном времени, звонки абоненту при отрицательном балансе счета, уведомления о перемещениях чада (вышел из дома, пришел в школу и т.д.). Родители могут дозвониться до ребенка даже если его гаджет в беззвучном режиме, а также следить, сколько процентов батареи осталось в девайсе сына или дочери.

Вторая часть — непосредственно контент. За видео отвечает онлайн-кинотеатр KION: в нем включен детский режим — никакого 18+ и возможность смотреть фильмы и мультики без рекламы. Музыку можно слушать в МТС Music: тут собраны многочисленные новые релизы всех жанров и мировая классика. Наконец, подписка дает доступ к курсам LogicLike: программа развития интеллекта для детей от 4 до 12 лет.

Чуть больше с подпиской получают абоненты МТС. На номер ребенка можно поставить защиту от спама и заблокировать возможность отправки сообщений на платные короткие номера — дабы уберечь от спонтанных покупок. Доступна тонкая настройка платных подписок и ограничение доступа в интернет, если кончился трафик (обычно, если кончились гигабайты, автоматически «докупается» еще один пакет).

Часть подписки окупается безлимитным доступом в мессенджеры WhatsApp, Telegram, Discord, Snapchat, Viber и другие, а также социальные сети — Likee, VK и «Одноклассники». То есть, засидевшись в соцсетях, ребенок не истратит отмеренный тарифом пакет трафика.

Вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу МТС Ольга Зиборова отметила, что новая подписка — еще один шаг в развитии экосистемы компании, в этот раз для широкой аудитории семей с детьми.

— В новом комплексном продукте мы собрали сервисы для всей семьи, которые помогут родителям контролировать безопасность детей, быть уверенными в качестве получаемого ими контента, а детям – с пользой проводить время в интернете, — резюмировала спикер.

НА ЗАМЕТКУ

30 дней бесплатно

У МТС Junior есть пробный период — 30 дней с момента активации. Если условия не подойдут, можно отказаться от услуги. Далее подписка стоит 149 рублей на 30 дней. Платить можно банковской картой, а родители-абоненты МТС могут привязать плату за услугу к лицевому счету номера.