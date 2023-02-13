Выгуливающую теленка на Красной площади американку могут выдворить из России Фото: пресс-служба Тверского районного суда города Москвы

Алисия Дей, которая выгуливала теленка на Красной площади в Москве, может быть выдворена из России за нарушение правил пребывания в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд, в который поступил соответствующий протокол.

По данному административному правонарушению может быть назначен штраф до семи тысяч рублей и административное выдворение за пределы Российской Федерации или без него.

Сообщается, что американка проживала в стране без постоянной регистрации, а прибыла в Россию по туристической визе.

Напомним, что ранее на 34-летнюю гражданку США завели два протокола, по одному из которых ей назначили штраф в 20 тысяч рублей, а за неповиновение сотруднику полиции она получила 13 суток ареста.

Ранее KP.RU рассказывал, что теленку, которого девушка выгуливала на главной площади страны, могут выбрать имя путем голосования. Сейчас он находится в Центре реабилитации животных и чувствует себя хорошо.