Синоптик Тишковец рассказал когда весна придет в Москву Фото: Иван МАКЕЕВ

Когда же в Москву придет весна? О том, когда стоит ждать долгожданную оттепель и расцветут цветы, рассказал в эфире радио Sputnik ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам специалиста, рассчитывать на ранний приход весны в Москву не стоит. До конца первой декады апреля можно даже не надеяться на постоянную весеннюю погоду.

Обычно предварительные прогнозы на столь далекий период оказываются точными на 60-70%.

Среднемесячная температура в марте, апреле и мае будет выше нормы, но с каждым месяцем будет все меньше отклоняться от привычных стандартов.

Предпосылок к обильным осадкам или же сильной засушливости пока не наблюдается.

Ранее KP.RU писал о погоде на всю неделю с 13 по 19 февраля в Москве. Первые два дня будет небольшая оттепель, а к середине недели в столицу вернутся морозы до 13 градусов ниже нуля.