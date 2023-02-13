«Неудачный обмен»: группа лиц предлагая обмен валюты избила мужчину, украв у него 3,9 млн рублей в Москве

Группа мужчин под предлогом обмена валют избили и ограбили человека на востоке Москвы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

28-летний мужчина с соучастниками назначили встречу жителю Москвы у одного из торговых центров на Зеленом проспекте под предлогом обмена валюты. Там они залили его перцовым баллончиком, избили и ограбили его, об этом сообщает в Telegram-канале Прокуратура Москвы.

В украденной сумке было порядка 3,9 миллиона рублей наличными.

Теперь задержанному 28-летнему мужчине избрали меру пресечения в виде ареста до 9 апреля 2023 года. Следователи продолжают расследование по данному делу, выясняя возможных соучастников преступления.

Также сотрудники правопорядка будут искать возможную причастность задержанного к другим эпизодам по аналогичным преступлениям.

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