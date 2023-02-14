Сергунина: В 2022 году посещаемость московских музеев превысила допандемийные показатели

Московский музей современного искусства

В прошлом году посещаемость столичных музеев стала самой высокой за последние 30 лет: заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в 2022 году на выставках и экскурсиях побывали 16,7 миллиона москвичей и туристов. Предыдущий рекорд — 15,3 миллиона — был поставлен еще до пандемии, в 2019 году.

Среди музейных площадок есть фавориты. «Самым посещаемым стал музей-заповедник "Царицыно". Он привлек больше двух миллионов человек. Среди лидеров также "Коломенское", "Останкино и Кусково", Дарвиновский музей и другие. Почти полтора миллиона человек приняли участие в городской познавательной акции "Московская музейная неделя", которая проводится ежемесячно в течение года», — отметила Наталья Сергунина.

Музей Николая Островского

Прошлый год стал особенным для городских музеев ещё и потому, что открылись новые культурные площадки. Среди них - постоянная выставка «12 признаков живого» в павильоне ВДНХ «Геология». Ее создали к 100-летию со дня основания биологического музея имени К. А. Тимирязева. Новости приходили и из Московского зоопарка: здесь для посетителей теперь доступны многофункциональный павильон «Ластоногие», дополнительный вход рядом с метро «Баррикадная» и пешеходный переход со старой на новую территорию.

Благодаря проекту мэра Москвы «Музеи — детям» учащиеся городских школ и колледжей бесплатно осматривают экспозиции по самым разным направлениям. С помощью проекта «Учебный день в музее» педагоги превращают выставочные залы в классные комнаты для занятий по определённым темам. В 2022 году их посетили более 600 тысяч учеников.