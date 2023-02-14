Ночью в Москве загорелся крупный автосервис на улице Декабристов Фото: ГУ МЧС России по Москве

На северо-востоке Москвы загорелся двухэтажный автомобильный техцентр. Огонь распространился на площади в полторы тысячи квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по городу Москве.

Для ликвидации огня на место происшествия отправились 108 человек и 27 единиц спецтехники. Первое сообщение о возгорании поступили в 23:58. Тушение огня осложнялось тем, что внутри здания находились канистры с топливом и покрышки.

В ходе работы по тушению пожара спасли троих человек. О полной ликвидации пожара заявили только спустя три часа после первого сообщения.

Лаборатория по замеру не обнаружила предельно допустимой концентрации в воздухе вредных веществ.

Ранее KP.RU рассказывал о пожаре в одной из строящихся башен «Москва-Сити». На четвертом этаже высотки загорелись строительные материалы. Прибывшие на место пожарные расчеты смогли оперативно ликвидировать огонь