Ефимов: В рамках городской программы КРТ будет создан новый жилой квартал в Ново-Переделкине

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о строительстве на западе столицы современного жилого квартала. Он появится на месте заброшки между Боровским шоссе и Киевским направлением Московской железной дороги. Кстати, в ближайшей перспективе «железка» на этой линии превратится в четвёртый маршрут Московских центральных диаметров (МЦД). Площадку в 5,88 гектара на улице Федосьино в Ново-Переделкине приведут в порядок по городской программе комплексного развития территорий (КРТ). Сейчас там лишь склады и гаражи. Хотя пока трудно поверить, но через некоторое время все преобразится. Будет и жилье, и общественно-деловые здания, и социалка, и более 1,2 тысячи новых рабочих мест! С проектом решения можно ознакомиться на сайте столичного правительства.

«Планируемый объем инвестиций в реорганизацию составляет около 12 миллиардов рублей, - отметил заммэра. - Ежегодный бюджетный эффект для города оценивается почти в 413 миллионов рублей».

Некоторыми деталями проекта поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман. В будущем квартале в Ново-Переделкине построят 186,7 тысячи квадратных метров недвижимости. Сюда входят, к примеру, дома для участников реновации - всего более 70 тысяч квадратных метров. Но это, как понимаете, ещё не все. Будущим жильцам новостроек не придётся ломать голову над тем, в какой садик или школу устроить своих детей. Такие проблемы им не грозят, поскольку обо всем уже позаботились разработчики проекта КРТ. Рядом с домами вырастет многофункциональный образовательный комплекс. Под него в предстоящей застройке выделили 7,88 тысячи квадратных метров. В здании будут работать школа на 200 мест и детский сад на 100 мест.

«Кроме того, на участке появятся общественно-деловые коммунальные объекты, в том числе два паркинга на 1,7 тысячи машино-мест, - уточнил Гаман. - Общая площадь общественно-деловой застройки составит около 108 тысяч квадратных метров».