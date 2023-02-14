«Фокус с купюрами»: гражданин Камеруна в Москве обманул мужчину на 23 тысячи долларов

Гражданин Камеруна в Москве обманул мужчину на 23 тысячи долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве гражданин Республики Камерун обманул мужчину на 23 тысячи долларов. В одном из мессенджеров он пообещал легко и быстро приумножить сбережения доверчивого гражданина, об этом рассказали в пресс-центре МВД России.

В подтверждение правдивости своих навыков, злоумышленник продемонстрировал «фокус», который он записал на видео. До съемки он покрыл несколько купюр черной краской, а на кадрах он просто смыл ее.

Доверчивый мужчина решил не упускать возможность легкого заработка и передал «фокуснику» 23 тысячи долларов. Камерунец предварительно нарезал много листов черной бумаги, передав их мужчине. Он обещал, что «чудо» произойдет спустя минут сорок нахождениях листов в воде.

Оперативники смогли задержать мошенника и теперь на него возбуждено уголовное дело. Горе-фокусник заключен под стражу.

Ранее KP.RU писал о группе мужчин, которые назначили встречу жителю Москвы возле одного из торговых центров под предлогом обмена валюты. Там они залили его перцовым баллончиком, избили и украли 3,9 миллиона рублей.