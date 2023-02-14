За прошедшие сутки в Москве выявили 2403 новых случая заражения COVID-19 Фото: REUTERS

По данным на 14 февраля в Москве удалось зафиксировать еще 2403 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. 11 москвичей скончались от осложнений болезни, такая информация стала известна на портале стопкоронавирус.рф.

Госпитализация понадобилась для 124 пациентов, которым на фоне осложнения протекающего заболевания понадобилось постоянное наблюдение медицинских сотрудников.

Полностью оправиться от симптомов болезни и закрыть свои больничные листы смогли 1577 человек.

Москва как и прежде занимает верхнюю строчку в списке по количеству выявленных заражений COVID-19 в сутки по всей стране. Следом за столицей неизменно находится Санкт-Петербург.

Врачи напоминают о необходимости соблюдать меры личной безопасности и своевременно проходить процедуру вакцинации, чтобы снизить риск заражения или облегчить ее симптомы.

Ранее KP.RU рассказывал, что в Москву вернулся крайне опасный вариант коронавируса. Его уже выявили у 90% пациентов в столице. В целом по стране наблюдается небольшой рост количества случаев новых заражений.