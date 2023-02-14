«Паспорт болельщика» станет обязательным с третьего марта

Fan ID потребуется не только взрослым, но и детям до 14 лет. Фото: Артем КИЛЬКИН

С третьего марта футбольным болельщикам в Москве для того, чтобы насладиться игрой любимой команды вживую, потребуется Fan ID. Пройти на стадион можно будет только по электронной карте болельщика. Это требование будет действовать на всех матчах Российской футбольной премьер-лиги. У болельщиков осталось всего две недели для того, чтобы успеть получить Fan ID. Оформить электронную карту можно в любом центре «Мои документы». Чтобы подать заявление, потребуется удостоверение личности и учетная запись на портале госуслуг.

Fan ID - это специальный номер, который присваивается каждому болельщику и затем хранится в личном кабинете на портале госуслуг. Без него с 3 марта не получится купить билеты на матчи РПЛ. После оформления билета болельщику в личный кабинет будет высылаться QR-код - персонифицированный токен, который нужно будет показать при входе на стадион. На московских стадионах уже все готово к работе с Fan ID.

Оформить электронную карту болельщика необходимо заранее, до мачта. Fan ID потребуется не только взрослым, но и детям до 14 лет. Номер выдается на каждого человека по отдельности – он индивидуальный. Пройти по чужому QR-коду на трибуны не получится.

Заявление на получение карточки можно подать во всех МФЦ Москвы либо через портал госуслуг (но в этом случае затем все равно нужно лично явиться в МФЦ). На приеме специалисты сфотографируют заявителя для карты. Взрослым необходимо предъявить паспорт, детям – свидетельство о рождении. После верификации электронная карта будет доступна в личном кабинете на портале госуслуг в разделе «Карта болельщика» уже через две-три минуты после оформления.

Оформить паспорт болельщика детям могут не только родители, но и законные представители. Для этого нужно принести в МФЦ оригинал свидетельства о рождении и прийти вместе с ребенком, чтобы сделать фото. После оформления карта болельщика на ребенка также будет доступна в личном кабинете на портале госуслуг.

Напомним, постановление правительства о регламентации посещений матчей чемпионата России по футболу вышло еще в июне 2022 года. Согласно документу, всем болельщикам потребуется Fan ID для прохода на футбольные матчи РПЛ. До сих пор система прохода действовала с оговорками, однако уже с 3 марта пропускать зрителей на стадионы будут строго по индивидуальным номерам.

Ранее стало известно, что Минцифры РФ разработало мобильное приложение для электронной карты болельщика. Оно поможет сохранить билет. Попасть по нему на стадион можно будет даже в оффлайн-режиме.