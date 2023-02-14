У приезжего 44-летнего мужчины в Москве нашли огнестрельное оружие и запрещенные вещества Фото: ГУ МВД по Москве

В Москве сотрудники автоинспекции остановили автомобиль марки «Инфинити» для проверки документов, однако в столь обычной ситуации, водитель заметно нервничал, чем и привлек внимание правоохранителей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

В ходе обыска в автомобиле сотрудники нашли пистолет с патронами, а также сверток с неизвестными веществами, который был спрятан в пачке сигарет. Водителя тут же задержали.

Проведенная экспертиза подтвердила, что в свертке были наркотические вещества массой в 1,53 грамма. Задержанный признался, что они были у него для личного употребления, а оружие он недавно нашел.

Теперь на него возбуждены два уголовных дела и в отношении него избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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