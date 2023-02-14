В День всех влюбленных в Москве поженятся более 400 пар Фото: pixabay.com

В День всех влюбленных в Москве пройдет более 400 бракосочетаний. Многие молодожены выбирают необычные локации для свадьбы в проекте «Новые адреса счастья». Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

На выбор для празднования столь счастливого дня доступно более 30 площадок. Их количество увеличилось в полтора раза со старта проекта.

Также отмечается возросшая на 40% популярность выездной регистрации брака. Наиболее востребованными площадками для торжественных церемоний в столице стали: «Москва-Сити», гостиница «Националь» и особняк Спиридонова.

Уже третий год церемонии проводятся и на катке ВДНХ.

В прошлом году в Москве зарегистрировали более 100 тысяч браков, что стало рекордным показателем за последние 105 лет.

Ранее KP.RU писал, что в День защитника Отечества в Москве планируют пожениться более 350 пар. В этом году довольно популярны даты с числом 23.