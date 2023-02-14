Владислав Овчинский: промышленникам и инвесторам в Москве расскажут о мерах городской поддержки

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

16 февраля в Москве пройдет семинар для промышленников и инвесторов. Тема — меры поддержки предпринимателей. Встреча пройдет в рамках цикла «Семинары для бизнеса». Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Развитая инфраструктура, открытый доступ к широкому пулу системных и антикризисных мер поддержки, а также к крупным рынкам сбыта помогают создавать максимально комфортные условия для создания и ведения бизнеса в столице. Сегодня промышленникам доступно свыше 20 финансовых и нефинансовых инструментов, — сообщил Владислав Овчинский.

Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Руководитель департамента также обратил внимание, что на Инвестпортале Москвы стало больше сервисов и решений в разделе «Банк технологий». С помощью проекта можно узнать, как оформить статус промышленного комплекса — он дает бизнесу налоговые льготы, — взять кредиты с пониженной процентной ставкой или воспользоваться помощью специалистов в подборе площадки под размещение производства.

На семинаре 16 февраля пул экспертов расскажет слушателям об этапах, которые проходит инвестор с момента инициирования проекта до его реализации. Часть выступлений затронет тематику объектов современной инвестиционной инфраструктуры Москве. Запланировано выступление обо всех льготах и преимуществах, на которые могут рассчитывать арендаторы и резиденты особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва».

Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Среди заявленных спикеров — управляющий директор журнала Voice Мария Колмакова. Она расскажет про «Импортозамещение малыми объемами: опыт запуска небольшого производства в Москве». Посол доброй воли UNIDO (Организации Объединенных Наций по промышленному развитию») Вероника Пешкова выступит с тезисами о глобальной миссии женщины в актуальной реальности.

9 февраля состоялась первая встреча «Семинаров для бизнеса». Обсудили требования к регистрации бизнеса в Москве, мобильные приложения и онлайн-сервисы для предпринимателей. Принять участие в онлайн- и офлайн-форматах мероприятия может любой. Расписание и регистрация на столичном Инвестиционном портале. Здесь же публикую записи прошедших семинаров.