Альфонс в Москве охмурил женщину и украл у нее более 2,2 миллиона рублей Фото: Анастасия ОСИПОВА

41-летний мужчина познакомился с одинокой москвичкой в социальных сетях и втеревшись в доверие, под разными предлогами выкрал у нее более двух миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Альфонс обещал женщине создать семью и неоднократно с ней встречался. На фоне морально-подавленного состояния, она долго время не замечала корыстных намерений своего возлюбленного. Происходило это в период с ноября 2016 по февраль 2017 года.

Женщина на протяжении этого времени верила ему и готова была в любой момент оказывать ему материальную помощь.

Теперь подозреваемый задержан сотрудниками правопорядка и ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. На данный момент было решено заключить его под стражу, а уголовное дело уже направлено в суд.

Ранее KP.RU рассказывал о фокуснике из Камеруна, который утверждал, что умеет превращать бумагу в деньги. Один мужчина поверил в его «магические» способности и передал 23 тысячи долларов, а взамен получил много нарезанной бумаги черного цвета.