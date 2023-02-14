Лжериелтор обманул 47-летнюю жительницу Подмосковья на 4 миллиона рублей Фото: Shutterstock

Лже-сотрудник агентства по продаже недвижимости путем аукциона обманул 47-летнюю жительницу Подмосковья, пообещав ей помочь купить квартиру в Москве. Общая сумма ущерба составила четыре миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

Встретившись в одном из ресторанов на улице Новый Арбат, женщину ввели в заблуждение и она подписала поддельный договор купли-продажи. После этого она передала аферисту крупную сумму денег.

Никаких обязательств он конечно же не выполнил, а позже выяснилось, что он и не являлся тем, за кого себя выдавал.

Сотрудники правопорядка задержали мужчину, но похищенными деньгами он уже успел распорядиться. Теперь на него возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

Ранее KP.RU писал о том, как альфонс пользовался симпатией москвички и обманным путем похитил у нее более двух миллионов рублей. Корыстные отношения продолжались около четырех месяцев