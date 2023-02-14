Российские школьники смогут примерить на себя роль студентов ведущих педагогических вузов страны

Фото: будьвдвижении.рф

«Движение первых» объявило о начале конкурса, по итогам которого выберут 1000 участников «Университетской смены», которая пройдет уже этой весной.

«Движение первых» - это объединение детей и молодежи, его наблюдательный совет возглавляет президент России Владимир Путин, председателем организации назначен Григорий Гуров.

«Университетская смена» - это Всероссийский проект, который дает школьникам возможность провести весенние каникулы с пользой – проходя учебу в одном из ведущих педагогических вузов страны. Кроме того, организаторы обещают обзорные экскурсии, спортивные мероприятия и лекции от экспертов по педагогике. Все расходы по оплате проезда, проживания и питания организаторы берут на себя.

Кто может участвовать? Ребята в возрасте от 14 до 17 лет, которые являются зарегистрированными участниками «Движения первых».

Что для этого нужно? Заполнить заявку, отправить документы по списку, опубликованному по ссылке (https://будьвдвижении.рф/projects/28), а также портфолио и эссе на тему «Моя траектория успеха». Плюс подготовить и выложить у себя в соцсетях видеоролик, который рассказывает о «Движении первых», его принципах и целях.

Когда это нужно сделать? С 13 по 26 февраля.

Победители – их выбирает жюри, списки счастливчиков опубликуют до 10 марта на сайте будьвдвижении.рф и в соцсетях (https://vk.com/rddm_smeni). Всего будет 1100 победителей: 1000 – из «Движения первых» и еще 100 – из Всероссийского онлайн-марафона «14 дней в Движении».