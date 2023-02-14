На востоке Москвы загорелись 15 гаражей на Косинской улице Фото: Борис КОКУРИН

На улице Косинской на востоке Москвы загорелись 15 гаражей. В результате возгорания сгорели пять машин, а еще четыре автомобиля повреждены, об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

Сначала загорелись десять гаражей, а после огонь перешел на еще пять сооружений. После первого же сообщения о пожаре, на место выехал пожарный расчет, который успешно ликвидировали возгорание в короткие сроки.

Общая площадь, которую охватил огонь, составила 300 квадратных метров. Пострадавших от огня не было.

Ранее KP.RU писал, что в ночь с 13 на 14 февраля на улице Декабристов в Москве загорелся крупный автосервис. Общая площадь пожара составила около 1500 квадратных метров. Ликвидировать огонь удалось спустя три часа после сообщения о происшествии.