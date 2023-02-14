На Звенигородском шоссе столкнулись сразу несколько автомобилей Фото: Департамент транспорта Москвы

На Звенигородском шоссе на западе Москвы произошло столкновение сразу нескольких автомобилей. Движение в районе аварии затруднено. Об этом рассказали в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столице.

На место ДТП сразу же выдвинулись оперативные службы города. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить причины и обстоятельства столкновения. Информации о пострадавших не поступало.

Сейчас движение затруднено в районе дома №26Б по 3-й Магистральной улице. Водителям рекомендуют выбирать заранее пути объезда данного участка дороги.

Ранее KP.RU рассказывал о том, что вечером в Москве ожидаются пробки в восемь баллов. Затруднение движения связаны с непогодой в столице и образующейся на дорогах гололедицей. Наиболее загружнные участки: МКАД, Третье транспортное кольцо и центральные улицы города.