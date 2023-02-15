Заммэра Ефимов сообщил о регистрации в январе свыше 7 тысяч ипотечных сделок с жильем в Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о сохранении Москвой лидерства по выдаче льготных ипотечных займов в стране.

«Их объем в январе составил 11,2 миллиарда рублей – это 17,8% от общероссийского объема льготной ипотеки, - отметил заммэра. - Всего в столице с начала действия программы выдано кредитов на сумму более 840 миллиардов рублей».

При этом статистика января 2023-го показывает, что в столице был зарегистрирован 7 071 договор ипотечного жилищного кредитования. Цифра учитывает как рынок новостроек, так и вторичку. Если сравнивать с январем 2022-го, то заметно снижение. Годом ранее был установлен рекорд - 8 353 оформленные ипотечные сделки при покупке жилья! Теперь их количество уменьшилось на 15,3% или на 1 282 договора.

Руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов пояснил, что число оформленных сейчас январских договоров подтверждает стабильно высокий спрос в столице на ипотеку. На него даже особо не повлиял зафиксированный за минувший год спад. Желающих купить квартиру в Москве по-прежнему много.

«При этом показатель на 18,9% больше первого месяца 2021 года (5 948) и превышает январские результаты всех предыдущих лет», – подчеркнул Майданов.