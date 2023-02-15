В 2022 году власти Москвы выделили бизнесу более 1,4 миллиарда рублей на покупку оборудования

Фото: пресс-служба ДПиИР

В прошлом году Правительство Москвы выделило гранты на приобретение оборудования 447 высокотехнологичным компаниям столицы. Это позволило малым и средним предприятиям больше инвестировать в развитие и, следовательно, увеличить объемы выпускаемой продукции.

«Гранты на покупку оборудования — одна из самых востребованных городских мер поддержки бизнеса. Она действует в столице с апреля прошлого года. За это время московским высокотехнологичным компаниям выделено больше 1,4 миллиарда рублей, — уточнила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. — Предприятия направляют полученные средства в том числе на открытие импортозамещающих производств. Многие из них работают в сфере электроники и информационных технологий, занимаются научными исследованиями».

Фото: пресс-служба ДПиИР

Условия программы на самом деле заманчивые: при покупке отечественного оборудования можно вернуть половину его стоимости, а в случае приобретения импортного — 35 процентов. Наиболее востребованным грант оказался среди микропредприятий (61 процент). Еще 32 процента пришлось на малый бизнес и 7 — средний.

Максимальная сумма финансовой поддержки составила 30 миллионов рублей. Такой грант, например, получила одна из московских компаний по производству металлообрабатывающих станков и инструментов. Поддержку также получили производители высокоточной электроники, систем очистки воды, комплектующих для горнодобывающей промышленности, работающие в сфере ИТ и другие.