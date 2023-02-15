Эксперты перечислили самые необычные названия новых улиц Москвы

Недавно в Москве появились улица Джазовая и Дизайнерский бульвар Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве насчитывается более 3,5 тыс. улиц. С каждым годом мегаполис развивается, а их число продолжает расти. Эксперты «Метриум» в беседе с «Известиями» перечислили самые креативные названия столичных улиц.

Так, например, в 2022 году городе появилась Джазовая улица. Этот вариант придумал известный российский музыкант Игорь Бутман. Еще одна интересная улица – Дизайнерский бульвар (неофициально – улица Александра Родченко). Она располагается в Центральном микрорайоне Новых Ватутинок, где размещены арт-объекты и экспозиции современных художников.

Кроме того, в Москве создали «кинематографический квартал» с десятками улиц, названными в честь выдающих актеров советского кино. Здесь также планируют построить Аллею звезд.

По словам экспертов, еще один креативный градостроительный проект – это освоение Нагатинской поймы. В будущем там сделают модную улицу с бутиками и причалом на набережной Москвы-реки. Пока ее неофициально называют Dream River Street.

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