ЦОДД предупредил о восьмибалльных пробках в Москве вечером 15 февраля 2023 года

Причиной заторов станет снегопад, мелкие ДТП и строительные работы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Москве, по данным ЦОДД, вечером 15 февраля ожидаются пробки до семи-восьми баллов. Местами движение будет затруднено, в частности, на МКАД, в центре города, на Садовой и Третьем транспортном кольцах, а также на вылетных магистралях в сторону области. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

Причиной заторов станет снегопад, мелкие ДТП и строительные работы. «Ограничения из-за строительных работ: 14 км, 27 км, 32 км, 85 км МКАД, Проспект Мира д.198, Волгоградский проспект д.45», - уточнили в Дептрансе.

В час пик жителям и гостям столицы рекомендуют пользоваться городским транспортом, чтобы сэкономить врем.

Ранее KP.RU писал, что небольшой снег, гололедица и до -4 градусов ожидаются в Москве 15 февраля. В ночь на четверг в столице подморозит до -9….-7 градусов. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба, что немного выше нормы.