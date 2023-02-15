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НовостиПроисшествия15 февраля 2023 8:37

Мужчина насмерть задавил своим весом бывшего парня дочери в Новой Москве

Инцидент произошел в поселении Десеновская в ТиНАО
Авторы (2):
Александр РОГОЗА
Александр РОГОЗА
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Причины и обстоятельства случившегося выясняют правоохранители

Причины и обстоятельства случившегося выясняют правоохранители

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новой Москве мужчина подрался с бывшим парнем соей дочери и насмерть придавил его своим весом. Об этом сообщает источник KP.RU.

Инцидент произошел в поселении Десеновская (ТиНАО). Молодой человек пришел к своей бывшей подруге домой и начал стучать в дверь. Девушка не захотела общаться с парнем, поэтому позвала на помощь своего 47-летнего отца. Между мужчинами завязался конфликт, в ходе которого хозяин квартиры повалил молодого человека и сел на него сверху. После этого 28-летний парень перестал дышать.

На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи, медики констатировали смерть. Подозреваемого задержали. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства случившегося.Материалы дела находятся в Следственном комитете.

Ранее KP.RU писал, что приезжий избил сотрудницу Wildberries в подмосковном Лыткарине. Злоумышленника разыскивают. В ближайшее время специалисты назначат необходимые судебно-медицинские экспертизы.