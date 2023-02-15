Художник Сафронов раскрыл историю появления портретов режиссеров на домах в районе «Мосфильма»

Портреты известных режиссеров написал Никас Сафронов Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Российский художник Никас Сафронов в беседе с «Мослентой» рассказал об истории появления портретов известных режиссеров на стенах домов в районе «Мосфильма» в столице. По его словам, с такой инициативой выступил директор «Мосфильма» Карен Шахназаров.

Шахназаров предложил Сафронову написать портрет Леонида Гайдая – режиссера культовых комедий СССР: «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница» и пр. Кроме того, он также попросил изобразить Максима Дунаевского и Андрей Тарковского.

«Конечно, я согласился. Написал еще и сюжеты из их самых известных фильмов. Но Карен Георгиевич сказал, что это отвлекает зрителя, так что на фресках остались только лица. Образы в цвете я делал с черно-белых фотографий», - пояснил художник.

Он добавил: на «Мосфильме» есть улицы Гайдая, Тарковского и Дунаевского, поэтому появление портретов на этих здания было логичным. Все изображения выполнены в особой технике – фреска. Они смогут продержаться на домах до ста лет.

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