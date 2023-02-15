В прокуратуре рассказали о самом криминальном районе Москвы

В центре Москвы в январе 2023 года было совершено 1531 преступление Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В столичной прокуратуре назвали самые криминальные районы города. Лидером оказался ЦАО: в январе 2023 года в центре Москвы было совершено 1531 преступление. По сравнению с прошлым годом показатель возрос на 0,8%. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

На второй строчке антирейтига расположился Южный административный округ Москвы с 1147 криминальными случаями. На третьем месте оказался Восточный административный округ с 1054 притуплениями. В ведомстве уточнили, что всего в первый месяц текущего года было зафиксировано порядка 10000 правонарушений.

При этом самым безопасным округом стал ЗелАО: за прошедший месяц в Зеленограде было совершено 234 преступления. Показатель сократился на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Ранее KP.RU писал, что количество ДТП с участием машин каршеринга в Москве снизилось на 9% в 2022 году. Число погибших сократилось на 24%, а раненых — на 13%.