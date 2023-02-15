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НовостиОбщество15 февраля 2023 10:47

Развязку на пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе запустят в конце 2023 года

Улучшится транспортная доступность для жителей районов Бибирево и Лианозово
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Всего на участке возводят и реконструируют 5,4 км дорог

Всего на участке возводят и реконструируют 5,4 км дорог

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В Москве до конца года запустят движение по развязке на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе. После этого улучшится транспортная доступность для жителей районов Бибирево, Лианозово, а также городского округа Мытищи, сообщили на сайте столичной мэрии.

В настоящий момент рабочие занимаются устройством опор и пролета путепровода и обновлением инженерных коммуникаций: линей электропередач, электросетей, сетей связи, дождевой канализации. Развязку панируют открыть в четвертом квартале 2023 года.

Всего на участке возводят и реконструируют 5,4 км дорог, в том числе два путепровода протяженностью 0,4 км.

Уточняется, что после перераспределения автомобильных потоков автомобилисты смогут быстрее проезжать по МКАД, Алтуфьевскому и Липкинскому шоссе. Обычно на этих участках образовываются пробки

Ранее KP.RU писал, что традиционно все парковки в Москве будут бесплатными с 23 по 25 февраля.