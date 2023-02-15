Овчинский: Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» наладил производство инновационных пластиковых палет

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Столичная особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» постоянно расширяет состав своих резидентов. Новички активно развиваются, создавая уникальные продукты и технологии. Среди них - компания «Легопласт». Как рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, статус резидента ОЭЗ был присвоен предприятию в конце прошлого года. Компании понадобились считанные месяцы, чтобы завершить пусконаладку оборудования для выпуска новинки - облегченных пластиковых палет.

«Для этой цели резидент столичной ОЭЗ закупил и установил новую производственную линию, - отметил глава ведомства. - Предприятие готово выпускать в год свыше 400 тысяч единиц продукции».

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Изделие признано инновационным благодаря усовершенствованной конструкции. Его вес - в разы ниже, чем в привычных палетах. Нагрузки выдерживает такие же. А цена новинки меньше. Остальные преимущества продукта перечислил генеральный директор компании «Легопласт» Владимир Штылев. Среди них - возможность ставить палеты друг на друга без зазоров за счет продуманной геометрии, удобные бортики для надежной фиксации. Новые формы конструкции отличаются уникальностью и на них оформлен патент. Еще один плюс - изготовленным из пластика ящикам не грозят гниение и влажность. Они легко поддаются дезинфекции. При этом пользоваться такими палетами можно лет десять, точно не меньше. Новинка пригодится агропромышленным компаниям, фермерам, заводам и фабрикам, складам и оптовым базам, логистическим центрам, торговым предприятиям и маркетплейсам.

Ежегодно производитель может выпускать более 400 тысяч инновационных палет. Это позволяет сократить количество импортных аналогов на отечественном рынке.

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Как уточнил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, оперативно и по плану запустить производство новинки разработчику помогла развитая инфраструктура площадки «Печатники», а также положенные резиденту льготы по налогам и аренде.

«Предприятие арендует помещения площадью 1,1 тысячи квадратных метров, - пояснил Дегтев. - Резидент инвестировал в производство более 200 миллионов рублей и создаст в перспективе около 50 рабочих мест».

По его словам, инновационное изделие резидента отметят логотипом «Сделано в ОЭЗ «Технополис Москва».