Собянин: Московские терапевты поставили 9 миллионов диагнозов с помощью нейросетей

Технологии компьютерного зрения, основанные на искусственном интеллекте, помогают обнаружить патологии даже на самых ранних стадиях. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Столичные медики активно используют в работе новые IT-технологии. Московские врачи поставили около 9 миллионов диагнозов с помощью нейросетей, сообщил мэр Сергей Собянин. Глава города в своем Telegram-канале рассказал, как возможности искусственного интеллекта применяются при диагностике заболеваний.

«В поликлиниках работает система поддержки принятия врачебных решений. С ее помощью врачи уже поставили больше 9 миллионов предварительных диагнозов», - отметил Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, столичные врачи будут использовать искусственный интеллект в 50 направлениях своей работы.

«Сегодня технологии компьютерного зрения выявляют патологии по 19 направлениям лучевых исследований. А к концу года планируем открыть новые направления для разработчиков - всего станет больше 50. Буквально на днях с помощью ИИ стали распознавать сколиоз позвоночника на рентгене», - рассказал Сергей Собянин.

Технологии компьютерного зрения, основанные на искусственном интеллекте, применяются врачами для расшифровки медицинских снимков: маммограмм, результатов компьютерной томографии, МРТ и рентгеновских исследований. Они помогают обнаружить патологии даже на самых ранних стадиях, когда очаги поражения настолько малы, что человеческий глаз может их просто не заметить.

Москва первой из мировых мегаполисов стала вводить сервисы компьютерного зрения в повседневную работу врачей. Столичные власти приняли решение о поэтапном внедрении этой практики еще в 2019 году, но планы пришлось срочно скорректировать из-за начавшейся пандемии коронавируса. Эксперты городского Центра диагностики и телемедицины всего за два месяца, январь и февраль 2020 года, протестировали алгоритмы компьютерного зрения, позволяющие распознавать очаги поражения легких на КТ-снимках пациентов с подозрением на COVID-19. Уже с мая 2020 года эта технология начала широко применяться в московских клиниках.

Параллельно медики активно работали над внедрением алгоритмов диагностики других заболеваний. За последние два года компьютерное зрение стали применять для диагностики онкологии молочной железы, поражений лёгочной ткани, ишемической болезни сердца, инсульта, грыжи позвоночных дисков и других заболеваний. Сейчас столичные медики используют 44 сервиса компьютерного зрения по 19 направлениям лучевых исследований. В планах на 2023 год - повсеместно внедрить сервис искусственного интеллекта для распознавания сколиоза.

«В общей сложности нейросети помогли врачам проанализировать больше 8,5 млн снимков лучевых исследований. Наши ученые разработали требования к умным алгоритмам и внедрили методику тестирования нейросетей. Теперь умные алгоритмы в режиме реального времени выявляют патологии различных заболеваний», - подчеркнул Сергей Собянин.

Благодаря технологиям искусственного интеллекта время, которое обычно тратилось на дополнительные исследования и консультаций для подтверждения диагноза, сократилось в десять раз.