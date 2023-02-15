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НовостиОбщество15 февраля 2023 12:21

Шесть пакетов с янтарем стоимость 4 млн рублей нашли у пассажирки в Домодедово

Женщина пытались вывезти янтарь в ОАЭ
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Домодедовские таможенники обнаружили у пассажирки шесть полимерных пакетов с янтарем

Домодедовские таможенники обнаружили у пассажирки шесть полимерных пакетов с янтарем

Фото: Александр КАТЕРУША

Домодедовские таможенники обнаружили у пассажирки шесть полимерных пакетов, доверху набитых бусинами из отборного янтаря. Женщина пыталась вывезти украшения стоимость примерно в четыре миллиона рублей в ОАЭ, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы России (ФТС).

Пассажирка намеревалась пройти через «зеленый» коридор. На таможенном контроле инспекторы нашли у нее 381 незадекларированное изделие. Янтарь был нанизан на нитки и расфасован по пакетам. Все это было коммерческой партией, а не товарами для личного пользования.

Правоохранители установили, что у женщины есть сообщники. Возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов. Идет расследование.

Ранее KP.RU писал, что домодедовские таможенники не дали пассажиру вывезти в Турцию более 190 тысяч швейцарских франков. Нарушителю грозит штраф или ограничение свободы сроком до четырех лет.